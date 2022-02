Amorim e o FC Porto-Sporting: "Não foi bonito. Tem que se mudar a forma de olhar para o futebol"

Técnico do Sporting em antevisão ao duelo com o Manchester City.

Espírito para o jogo com o Manchester City: "Uma das grandes facetas da equipa é a fé e o acreditar. Acreditamos na nossa ideia, sabendo que vamos defrontar uma das melhores equipas do Mundo, com o melhor treinador da atualidade. Essa fome de vencer faz acontecer coisas especiais, é o que esperamos para amanhã. Queremos deixar os sportinguistas orgulhosos, os jogadores estão com essa ideia, tendo um plano de jogo."

Polémica do FC Porto-Sporting: "Pela segunda vez na história, o Sporting está nesta fase da prova [oitavos de final], o que se passou não terá consequências na abordagem dos jogadores, acredito que não terá influência nenhuma."

Como conseguiu desligar o plantel: "O que se passou no Dragão não foi bonito, os intervenientes têm culpa, mas são os oitavos de final. Os jogadores têm de mudar, as perguntas estão-se a focar no relatório do árbitro. Não vale a pena estar a falar. Sempre que estamos aqui, falam-se de coisas extra futebol, mas tem que se mudar a forma como se olha para o futebol. Os meus jogadores são reflexo do treinador, tenho de melhorar também. Os jogadores têm de melhorar, os treinadores também e há muita gente à volta do futebol que também tem de melhorar."

