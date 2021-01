Rúben Amorim e o estatuto do Sporting na Taça da Liga: "Somos candidatos, não favoritos..."

Treinador da equipa leonina projetou, esta segunda-feira, a meia-final de amanhã frente ao FC Porto, relativa à fase decisiva da competição organizada pela Liga de Clubes

Favoritismo assumido na Final Four? "Estamos melhor do que estávamos. Somos candidatos a vencer todos os jogos. Desde o primeiro momento dissemos que éramos candidatos na Taça de Portugal e na Taça da Liga. Somos candidatos, não somos favoritos. Estamos em pé de igualdade. Não de experiência mas de espírito de grupo."

Frustado por não ter Sporar e Nuno Mendes contra o Rio Ave: "Sim... realmente é um pouco frustrante mas não empatamos porque eles não estavam a jogar. Fomos prejudicados, sim, mas não nos vamos escudar nisso. O ambiente que se tem no balneário e no grupo... quando existem estes surtos é dificil lidar com isso. São mais dois, estao saudáveis graças a Deus, agora é ir a jogo e tentar vencer."

Impacto ser eliminado? "Não faz parte do meu trabalho perguntar, mas perguntaria o onze e nada mais que isso. O impacto vamos saber no fim. Sei da pressão em ser treinador do Sporting, de sair da Taça... não tenho problema em falar das eliminações. Importa é que estamos no bom caminho e que a equipa está muito melhor do que estava. O sporting tem mais valor enquanto equipa, os jogadores não tem que sentir pressão se estão bem classificados na Liga. Os treinadores é que têm que estar pressionados."