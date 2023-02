Amorim e o empate do Sporting: "A bola parece quadrada, as pernas pesam 200 quilos..."

Declarações de Rúben Amorim após o Sporting-Midtjylland (1-1), partida da primeira mão do play-off da Liga Europa

O momento do Sporting: "É importante que sintam isso. Até começamos bem, mas perdemos confiança ao longo do jogo. Sentimos o ambiente, já vi fases destas como jogador, é um momento difícil para eles. A responsabilidade de não jogarem bem é minha, mas todas as sensações que vivem dentro de campo eu já senti. Empatámos, podemos jogar melhor e é por aí."

O que disse aos jogadores: "Acima de tudo aspeto tático. E voltei a dizer que não interessa o que se passa lá fora. Percebo que as pessoas tenham pressa de marcar golos e chegar à frente, mas não pode ser assim. Que tenham noção do momento. Se houve dias como com Santa Clara, jogos em que deviam ter dado mais... Hoje não deram porque não conseguiram. Porque as pernas pesavam 200 quilos. Eu vou tentar ajudá-los nisso."

Bola quadrada: "Temos sempre de ganhar e foi quebrado um pouco a ligação com os adeptos devido aos resultados. A nossa responsabilidade é dar o máximo, não o que os adeptos façam. Eu não posso acusar os jogadores de falta de atitude, por mais polémico que seja. Eles tentaram o máximo, a bola parece quadrada, as pernas pesam... tenho noção disso e melhores dias virão".