Rúben Amorim e o duelo com o Portimonense: "Poderá roubar pontos. Temos que ser muito intensos"

Treinador do Sporting projetou, esta sexta-feira, o embate com o Portimonense (20h30), no próximo sábado, referente à 20.ª jornada da I Liga

Portimonense confiante: "É uma equipa que vive um bom momento. Já o Paços de Ferreira vivia. Vamos apanhar o melhor Portimonense da época, com bons valores e que pode ter jogadores diferentes em várias posições. Penso que vai jogar o Beto na frente para tentar ganhar as costas da nossa defesa porque deveremos ter mais iniciativa no jogo. É uma equipa muito forte nas bolas paradas. É das que acerta mais vezes nesse aspeto, embora não faça muitos golos. Será um jogo muito difícil, mas estamos preparados, treinamos bem. Temos que estar muito intensos e precavidos para a velocidade do ataque deles. O Portimonense poderá roubar pontos em Alvalade. Vamos fazer um grande jogo e tentar vencer."

Responsabilidade maior que Benfica e Porto: "Nós temos a responsabilidade por ser o Sporting, já no ano passado tínhamos, mas a lutar por posições diferentes no campeonato. A responsabilidade é sempre a mesma e isso levou-nos a estes vários jogos sem perder. Temos que manter o foco. Estamos precavidos para tudo. Fomos muito rigorosos com o Paços depois do jogo feito em Barcelos. Vamos entrar fortes e restar esperar pela inspiração dos jogadores. Trabalharam muito bem, estão empenhados e a viver um bom momento. É um bom sinal da nossa equipa."

Elogios de Jackson Martínez: "A comunicação vem muito dos resultados. A equipa dá-me esse suporte e ajuda muito à fase em que estamos atualmente. Quando o elogio vem diretamente dos jogadores, é sempre bom. Há que realçar o que ele disse sobre o Porto e o Benfica, que não iriam facilitar. Não me foquei tanto nos elogios do Jackson, preferi atentar no que ele disse dos rivais. Temos que dar o máximo e focar neste jogo com o Portimonense."