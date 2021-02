Rúben Amorim e o ceticismo sobre título: "Não tenho dúvidas da motivação e ambição..."

Treinador do Sporting projetou, esta sexta-feira, o embate com o Portimonense (20h30), no próximo sábado, referente à 20.ª jornada da I Liga

Ceticismo em ganhar a liga pode desmotivar plantel: "Não tenho dúvidas da motivação deles, da ambição dos jogadores. Eles pensam da mesma forma, estamos todos alinhados no pensamento e forma de estar. Eles jogam no Sporting, não há maior motivação que essa. É cada vez mais difícil escolher um onze porque todos treinam muito bem e só há uma competição para disputar. Todos querem jogar e para o ano jogar em mais competições para todos terem maior espaço. A ambição estará em alta até final do campeonato."

Responsabilidade maior que Benfica e Porto: "Nós temos a responsabilidade por ser o Sporting, já no ano passado tínhamos, mas a lutar por posições diferentes no campeonato. A responsabilidade é sempre a mesma e isso levou-nos a estes vários jogos sem perder. Temos que manter o foco. Estamos precavidos para tudo. Fomos muito rigorosos com o Paços depois do jogo feito em Barcelos. Vamos entrar fortes e restar esperar pela inspiração dos jogadores. Trabalharam muito bem, estão empenhados e a viver um bom momento. É um bom sinal da nossa equipa."