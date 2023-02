Rúben Amorim e o amarelo a Ugarte: "Temos de ser inteligentes"

Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, após o triunfo em casa do Midtjylland (4-0) na segunda mão do play-off da Liga Europa

Sobre o jogo: "Acho que começámos o jogo muito bem. Sabemos o que fazer. Queremos ganhar os jogos todos porque somo o Sporting e isso obriga. Há que vender. Se juntássemos os que sempre tivemos se calhar estávamos aptos a lutar pela Liga Europa. Há que ter noção, a ambição está lá sempre mas a nossa prioridade é o campeonato. Ainda não acabou. Nós tivemos 10 pontos de avanço e passámos para dois pontos. Temos de olhar para as equipas que passam com grandes orçamentos e grandes treinadores e não perder o foco."

Amarelo de Ugarte que falha o próximo jogo: "Satisfeito? Claro que não. Temos de ser inteligentes. Já o número 10 na bola parada entrou com ideia de equilibrar em termos de vermelhos a picar os nossos e temos de perceber isso. Vai descansar e jogar outro, temos de olhar para o lado positivo."

Adversários e possível enfrentamento a Jorge Jesus? "Não não, só pensamos no Estoril e depois logo se vê."