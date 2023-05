Rúben Amorim e mais um nome na "short list" do Tottenham para 2023/24

O clube londrino é um dos principais de Inglaterra e procura alguém que goste de apostar em jovens. Treinador dos leões não irá escutar ofertas ou tomar qualquer decisão antes do final da temporada.

Rúben Amorim tem contrato com o Sporting até 2026, após ter renovado contrato em novembro passado, mas isso não impede que o seu nome continue na agenda de outros clubes, nomeadamente do Tottenham.

De acordo com uma notícia publicada no "Independent", o técnico dos leões continua numa "short list" para assumir o cargo na próxima época, ainda que outro nome ganhe força na estrutura do clube: Arne Slot, o técnico neerlandês de 44 anos que acabou de se sagrar campeão ao serviço do Feyenoord. Contudo, o emblema de Roterdão está determinado a segurar o treinador que acabou com um jejum de seis anos e que na temporada passada tinha chegado à final da Conference League. Segundo o jornal, a saída terá um custo de acima de cinco milhões de euros.

Em relação a Rúben Amorim, que tem também uma cláusula de rescisão com o Sporting, o "Independent" escreve que o Tottenham, e o seu presidente Daniel Levy, além de Slot, desejam ter ainda uma conversa com o treinador português, lembrando que nomes como Nagelsmann e Pochettino já foram descartados pelos spurs.

Refira-se que, depois de uma época em que teve três treinadores, o Tottenham pretende contratar um técnico jovem, ambicioso e que goste de apostar em jovens, uma vez que os spurs são conhecidos por possuírem uma das melhores academias de Inglaterra.



Varandas congela reforços à cautela

Como O JOGO escreveu no passado dia 10, a preparação da nova época sofreu uma estagnação no que a reforços diz respeito. A razão? Frederico Varandas, presidente do clube e da SAD, quer ter a certeza absoluta que vai poder contar com Rúben Amorim na próxima época. Apesar de já terem existido conversas entre o treinador e a direção desportiva quanto a alguns alvos e ter ficado definido um plano para a pré-época, que será novamente em Lagos, o líder dos verdes e brancos sabe que o assédio de emblemas da Premier League pode fazer abanar as certezas de Amorim quanto à continuidade em Alvalade. De resto, também a confirmação ou não da presença nas eliminatórias da Liga dos Campeões e eventuais saídas terão grande influência no ataque ao mercado do Sporting.