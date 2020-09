Rúben Amorim e mais um jogador do Sporting testam positivo à covid-19

Plantel disponível seguiu para Lagos (Algarve) sem o treinador.

A bateria de testes à covid-19 realizada na terça-feira ao plantel e staff do Sporting detetou mais dois casos positivos: um deles é Rúben Amorim, técnico principal dos leões. O outro é um jogador.

Deste modo, sobe para 10 o número de infetados na equipa principal verde e branca (oito jogadores, Amorim e um membro do staff), a poucos dias do jogo com o Gil Vicente - no sábado -, referente à 1ª jornada da I Liga.

Rúben Amorim e o novo jogador infetado terão de cumprir quarentena e, desse modo, não poderão marcar presença na partida de Alvalade.

Entretanto, o plantel disponível - jogadores que testaram negativo - rumou a Lagos, no Algarve, onde vai estagiar antes do encontro com os gilistas, sem Amorim, em sistema de "bolha" de isolamento, regressando a Lisboa para disputar o jogo. O adjunto Emanuel Ferro vai orientar os trabalhos.

Os 10 casos de infeção por covid-19 no Sporting encontram-se assintomáticos.