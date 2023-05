Rúben Amorim e mais onze: notáveis do Sporting nem querem ouvir falar da saída

Treinador manifesta alguma fragilidade em relação ao futuro, mas notáveis nem querem ouvir falar na saída

"Coloco o meu lugar nas mãos do presidente"; "Vou começar a próxima temporada mais fragilizado? Obviamente. O meu lugar está sempre à disposição". Estas frases são da autoria de Rúben Amorim e foram proferidas durante a conferência de imprensa após o dérbi contra o Benfica, no último domingo, em Alvalade. Amorim está seguro até 2026, duração do vínculo com o Sporting, mas isso não o inibe de manter a porta entreaberta.