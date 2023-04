Rúben Amorim: "É impossível lutar por campeonatos a defender assim"

Declarações de Rúben Amorim após o Casa Pia-Sporting (3-4), partida da 27ª jornada da Liga Bwin

A defender assim é possível eliminar a Juventus? "É impossível lutar por campeonatos a defender assim. O terceiro lugar em Portugal é o mínimo, não tenho problema em dizer. O Casa Pia teve quatro lances e marcou três golos. É impossível atingir objetivos a oferecer golos assim".

Final da Liga Europa é na Puskas Arena. Já falou com o Pote sobre isso? "Não consigo fazer essa ligação, mas cá estaremos, eu e o Pedro, para brincar com isso se acontecer (risos)".

Quem teve mais culpa por esta fartura de golos? "Se os jogadores eram o reflexo do treinador quando tudo corria bem, hoje é igual. Tivemos dificuldades nos mais novos e naqueles com mais experiência, mas é essa consistência que procuramos".

Fez alterações a pensar na Juventus? "O Pote fez um golo e uma assistência. Entre assistências e golos, não parece, ma ele está a fazer a melhor época dele e está a jogar a médio. Não marca tanto, mas assiste mais. Como médio e se virem o lance do golo, naquela posição e com o domínio que temos, ele aparece muito na área. Ele gosta mais de jogar à frente, mas temos de fazer escolhas. O Morita também saiu com queixas [do jogo anterior] e eu faço uma avaliação mais global. O Pote tem mais influência do que no ano passado. Fizemos esta escolha para poupar o Morita e tentar que não e lesione".