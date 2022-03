Rúben Amorim: "É fácil responder, tenho contrato com o Sporting..."

Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, em conferência de Imprensa de antevisão ao jogo com o Manchester City, em Inglaterra (quarta-feira, 20h00), a contar para a segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. De recordar que os "leões" perderam em Alvalade no primeiro jogo, 0-5.

Treinador do Sporting na próxima época: "É fácil responder. Eu tenho contrato com o Sporting, estou feliz no Sporting e já estamos a trabalhar na próxima época já há uns meses. Temos tudo planeado e ainda hoje falamos da pré-época. As vontades das partes é continuar, ainda há muito a fazer no Sporting, a primeira mão contra o Manchester City mostrou isso mesmo. No próximo ano seremos melhor equipa e eu serei melhor treinador. Poderemos jogar mais subidos e com mais domínio."