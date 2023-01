Rúben Amorim e as palavras de Sérgio Conceição: "Não vi como queixa..."

Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, em exclusivo à Sport TV, no dia antes da final da Taça da Liga, frente ao FC Porto e agendada para as 19h45 de sábado.

Há espaço para mais Taças da Liga? "Há sempre espaço. Se não houver, nós arranjamos. Sabe sempre como o primeiro. A verdade é que vamos ganhando Taças, ganhámos um campeonato, mas já nos esquecemos um bocadinho do sabor, portanto há sempre espaço e muita vontade de ganhar como se fosse o primeiro."

Paulinho está disponível? "Estamos a contar com o Paulinho. Ele está apto, mas tem a ver não só com o susto mas também com o sacrifício dele. Ele quer muito jogar, é muito importante para nós. Conseguindo ir a jogo, é mais uma opção para nós."

Palavras de Sérgio Conceição: "Não vejo como uma queixa. Todos os treinadores começam a preparar desde o último jogo, principalmente as finais, penso que foi isso que o Sérgio Conceição fez. Mais do que se queixar, não vi como uma queixa, foi utilizar tudo para preparar os seus jogadores, eu talvez fizesse o mesmo. No ano passado aconteceu ao contrário, acho que Sérgio Conceição também o disse. Não tem interferência, nós tivemos mais um dia para preparar, mas as as equipas já se conhecem tão bem. Não vi como uma queixa, vi como um preparar os jogadores para a final. Vi como motivação para os jogadores e expliquei aos meus o que era essa característica do Sérgio em cativar os seus jogadores. Tem a ver com o ADN e nós temos de ser iguais."