Rúben Amorim e as opções para o Varzim: "Já deve estar equipado para ver se entra..."

Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, em conferência de Imprensa de antevisão ao jogo com o Varzim [domingo, 19h00], a contar para a terceira eliminatória da Taça de Portugal.

Como gerir o momento? "O principal é eu focar-me no jogo. O passado já lá vai, aconteceu na semana passada, e a minha forma de gerir as coisas é pensar só neste jogo. O pensamento é: daqui para a frente vamos todos fazer melhor no Sporting, queremos ser melhores, ganhar mais jogos, o foco é trabalhado para o Varzim e nada mais do que isso."

Derrotas com o Marselha foram as piores na Europa? "Não digo afetar mais, mas foi uma semana difícil. Com o Marselha, não conseguirmos competir. Passaram dois jogos e não sentimos nada. Errámos e não conseguimos competir, e isso cria frustração. Noutras derrotas tentámos e não conseguimos. Com o City e Ajax foi diferente porque eles foram bem melhores. Entre estes dois jogos houve o jogo do Santa Clara, cuja segunda parte me deixou claramente irritado. Diria que não foi a derrota mais difícil de digerir, porque não há muito para tirar do jogo em si, mas se calhar foi a semana mais complicada. Tivemos culpa."

Oportunidades na Taça de Portugal? "Baixas para amanhã: o Arthur, que seria titular, apanhou uma virose. Não consegue jogar. O Porro está mais ou menos, mas está em dúvida. O Nazinho também recuperou mas também está com a virose. O Callai não pode jogar, porque também está com a virose. O Coates não recuperou, pensámos que neste momento precisávamos de uma referência e o Adán poderia jogar, mas vai jogar o Franco, porque deu uma grande resposta, é muito adulto e porque o [Gonçalo] Inácio vai ser o capitão e também precisa nesses momentos de ser o líder da equipa. O Alexandropoulos vai jogar, porque o Ugarte está todo roto. Não recuperou ninguém. O Jovane vai ser convocado. Tem um limite muito pequenino de tempo, vamos ver, de certeza que já deve estar equipado para ver se entra."