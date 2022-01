Amorim e as eleições: "Tenho uma ligação especial com esta direção, não vou escondê-lo"

Declarações do treinador do Sporting, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Braga

Eleições: "Não gosto muito de me pronunciar. Obviamente, alguém que aposta em mim... Tenho uma ligação diferente com a direção. As eleições são para os sócios e para decidirem qual o melhor, olhando para tudo, para as modalidades, para o futebol. Tenho uma ligação especial com esta direção, não vou escondê-lo."

Baixas: "Porro e Nuno Santos são as baixas. Jovane já está na convocatória."

Jogos com Braga: "Tivemos vitórias, mas houve jogos em que o resultado não espelha a diferença entre as duas equipas. Temos de estar na máxima força. Conheço alguns jogadores, alguns do tempo da formação. Tenho conhecimento das características individuais dos jogadores. O Braga já nos conhece. Espero que seja um grande jogo e que o Sporting ganhe."

Taça da Liga sem Coates: "Sim, temos de estar preparados. A equipa já provou que podemos vencer sem o nosso capitão, dentro e fora do campo. Estaremos preparados para discutir o título. O mais importante é que ele está com o Braga."