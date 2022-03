Rúben Amorim e as ausências no Manchester City: "Tendo baixas..."

Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, em conferência de Imprensa de antevisão ao jogo com o Manchester City, em Inglaterra (quarta-feira, 20h00), a contar para a segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. De recordar que os "leões" perderam em Alvalade no primeiro jogo, 0-5.

Sporting vai apresentar a melhor equipa? "Sim, obviamente, sabemos que vamos defrontar uma grande equipa. O Manchester City, tendo baixas, tem jogadores mais do que suficientes para apresentar grandes equipas. Nós vamos fazer o mesmo, vamos apresentar a melhor equipa, a única gestão que nós fazemos tem a ver com a carga física e proteger os jogadores para todas as competições. Depois temos jogo só na segunda-feira e estando os jogadores disponíveis, vai jogar a melhor equipa, a que nos da mais garantias para ter um bom resultado e é o que vamos fazer, como fazemos normalmente."

Manchester City apenas com 14 jogadores disponíveis: "Primeiro há que ter noção de que jogadores estamos a falar, só precisam de 11, têm outros no banco... Olhando para os jogadores que o City tem disponíveis, não há qualquer tipo de facilidade, porque podem muito bem ser os titulares da equipa. Não consigo bem perceber a equipa tipo do Manchester City, porque é e um grupo curto, mas é um grupo de muita qualidade, são todos titulares e isso não deixa ninguém tranquilo."