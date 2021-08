Rúben Amorim e a publicação de Pote: "É mesmo uma coisa dele, é muito distraído"

Rúben Amorim falou da publicação de Pedro Gonçalves nas redes sociais que levou os adeptos a julgar que o futebolista estava de saída de Alvalade

Tudo começa numa publicação de Pedro Gonçalves nas redes sociais , que na quinta-feira levou os adeptos do Sporting a temerem que o jogador estava de saída do clube. Questionado sobre esse momento, Rúben Amorim comentou bem disposto: "Estava distraído. É algo claramente do Pote. Não sei se foi brincadeira. Às vezes tenho pena de não ter redes sociais, sinto que perco muita coisa. É mesmo uma coisa do Pote, ele é muito distraído. Soube da história e acho engraçado. Ele é sempre o mesmo".