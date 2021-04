Rúben Amorim: "É a palavra do árbitro contra a minha, sei o que disse, nunca fui santo"

Rúben Amorim, treinador do Sporting

Treinador do Sporting recordou as suspensões de que foi alvo ainda como jogador do Benfica e mostrou-se "tranquilo" em relação ao castigo de 15 dias que lhe foi aplicado após ter sido expulso frente ao Famalicão.

Rúben Amorim assumiu esta quinta-feira estar "absolutamente tranquilo" em relação à suspensão de 15 dias que lhe foi aplicada na sequência da expulsão de que foi alvo no final do Sporting-Famalicão.

Segundo o descrito no relatório do árbitro Rui Costa, o técnico leonino terá proferido "palavras injuriosas" para a equipa de arbitragem, concretamente: "Vai para o c..., vai-te f..., conseguiste o que querias". Contudo, o próprio treinador negou ter proferido a segunda parte da frase.

"Não tenho grande observação a fazer sobre esse assunto, há um castigo e uma defesa que está a correr normalmente. É a palavra do árbitro contra a minha, sei muito bem o que disse e nunca vim para aqui dizer coisas que não disse, nunca fui santo. Aliás, vocês não devem conhecer um jogador que esteve duas vezes suspenso pelo mesmo clube, a treinar à parte. Acabou esse assunto dos castigos e dos processos, o foco é sermos capazes de ganhar ao Farense", afirmou Amorim, aludindo a castigos de que foi alvo enquanto futebolista, ao serviço do Benfica.

"Em relação ao processo, a minha defesa será feita, vai seguir o caminho, não vou comentar o que disse ou não disse", completou.