Rúben Amorim e a luta pelo título: "O FC Porto não está a perder pontos, está muito difícil"

Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, após o triunfo 3-1 em Tondela, em jogo da 29ª jornada da Liga Bwin.

Atitude certa facilitou as coisas? "Sim, controlámos completamente a primeira parte. [na primeira parte] Um bocadinho ao contrário da segunda, não permitimos qualquer tipo transições ao Tondela, tivemos várias oportunidades, acho que o resultado é escasso ao intervalo. Fomos muito fortes em todos os aspetos do jogo, mesmo sem avançado centro, no ataque à área estava muita gente a chegar. Uma primeira parte muito completa em que os números do resultado pecam um pouco por escassos. Na segunda parte tentámos chamar o Tondela, o Tondela não veio, oferecemos a bola na pressa de a meter entre linhas e de acelerar o jogo. Permitimos transições, o que não devíamos ter feito, estávamos em vantagem, não precisávamos de estar a arriscar. Foi uma vitória clara e agora é pensar no próximo."

Esta e a próxima semana podem ser decisivas na corrida ao título? "Não vale a pena estar a fazer contas. É focar no que temos de fazer, vitória a vitória, olhar muito para os 88 pontos. Fazer 88 pontos. Se é para o título, se é para o segundo lugar, isso pouco interessa. Fazer 88 pontos, esse é o objetivo. Somar vitórias e o que tiver de acontecer irá acontecer naturalmente, sabendo que o FC Porto não está a perder pontos, está muito difícil, está a jogar bem. Focar nos 88 pontos. Se perdermos algum, focar nos que podemos fazer."