Rúben Amorim e a luta entre Benfica e FC Porto: "Vou desligar a televisão..."

Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, após o triunfo sobre o Vizela (2-1) na 34.ª jornada da Liga Bwin

Sobre o jogo: "É aquele sinal que temos vindo a falar nesta última série, mesmo com contratempos temos jogado o nosso futebol, a ter calma e conseguimos dar a volta ao resultado. Tivemos algumas dificuldades em criar oportunidades porque é muito difícil com onze jogadores à volta da área. Acertámos na marcação ao avançado, que começou a ficar cansado. Jogo bem conseguido em sequência boa, mas não perfeita. Podia ser melhor para contrariar o que não foi feito no início do campeonato."

Descanso: "É impossível descansar, queremos as coisas muito rápido, vivemos num país em que todos os clubes têm que vender e isso cria ansiedade. Vou descansar para aí dois dias e depois estarei a trabalhar."

Fim de época: "O campeonato fechou, o nosso trabalho está feito, enquanto os outros estiverem a jogar eu vou estar a preparar o futuro. É a vida deles, temos a nossa. Vou desligar a televisão e focar-me no que temos a fazer."