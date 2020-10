Rúben Amorim e a liderança da I Liga: "Isso tem de mexer com os jogadores"

Rúben Amorim falou aos jornalistas um dia antes do Sporting-Gil Vicente, partida em atraso da primeira jornada da I Liga

Nas ligas top 10 o Sporting é uma das 15 equipas que ainda não perdeu

"Vale o que vale. Sabemos da exigência do clube e sabemos que uma derrota muda completamente o cenário. É não ligar muito a isso. A equipa melhorou contra o Santa Clara, mantendo a bola durante muito tempo no meio-campo adversário, algo que não acontecia. Os sinais foram bons, com e sem bola, mas já é passado e temos de pensar no Gil Vicente."

Matheus Nunes renovou

"É ficar feliz por isso e sinal que os jogadores da formação corresponderam, mas não é só trabalho nosso. Nós demos uma oportunidade e o Matheus agarrou, mas nada foi feito, tem muito a crescer, é só o começo da carreira dele e subimos e descemos muito rápido, ele tem de perceber isso."

Palhinha e Matheus

"É o que tem que ser num clube como o Sporting, obviamente que podem jogar os dois, mas falando abertamente, o Palhinha tem umas características mais difíceis de encontrar (em termos de parceiro). O Matheus é um médio diferente do João, ambos trazem coisas diferentes. Têm de lutar por um lugar."

João Mário

"Entendo todo o entusiasmo à volta dele, mas ele pode jogar ou no meio ou na frente. Depende do jogo, mas está claramente preparado para jogar mais na frente como um homem de ligação."

Dois pontos da liderança

"Temos de pensar jogo e jogo, principalmente por estarmos no início. Mas eu acho que a equipa tem uma dinâmica boa e força positiva - se isso não nos der mais ainda para subir na tabela... Vale o que vale mas tem de mexer com os jogadores. Um jogador do Sporting, independentemente do momento do clube, tem de ter essa ambição. O resultado será uma consequência daquilo que faremos com os jogadores. Mas isso tem de mexer com os jogadores."