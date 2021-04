Rúben Amorim e a lesão de Nuno Mendes: "Nem amarelo houve"

Treinador do Sporting após o empate em Moreira de Cónegos, 1-1, que permitiu a aproximação dos rivais.

Exposição ou azar? "Já nos aconteceu o contrário, desta vez foi o Moreirense a marcar no fim. Acho que dominámos toda a partida, aqui e ali com más decisões que deram algumas transições, mas não tiveram grandes oportunidades; nós sim, fizemos golo, mais dois anulados por centímetros, mas o futebol é mesmo isto. O campeonato ainda é longo, perdemos dois pontos e temos de pensar no próximo jogo."

Podia ter "matado"? "Sim. Tivemos oportunidades para o fazer, não fizemos e depois sofremos numa bola, num cruzamento mal medido, um mau alívio e um bom remate, sem hipótese. Acontece, é futebol."

Entrada de Matheus Reis para lugar de Nuno Mendes: "Faltou profundidade com ele, mas o Matheus Reis devolveu-a no fim. Não têm as mesmas características, o Nuno está mais rotinado, não esteve tanto tempo parado como o Matheus. A única coisa que me chateou foi porque o miúdo saiu e nem amarelo houve, mas faz parte. Não há que fazer caso disso."

Lance que resultou na lesão de Nuno Mendes: "Ele saiu porque não conseguia jogar. O lance foi feio, só vi agora. Está entregue ao departamento médico. É um miúdo muito importante, mas temos um plantel preparado."