Rúben Amorim e a Final Four da Taça da Liga: "O ADN do Sporting passa por conquistar títulos..."

Treinador do Sporting projetou, esta segunda-feira, a meia-final de amanhã frente ao FC Porto, relativo à fase decisiva da competição organizada pela Liga de Clubes

Reação dos jogadores a dois jogos sem vencer: "Foram dois resultados a que não estávamos habituados. Equipa esteve muito empenhada, concentrada, mas não encontrei a mesma alegria, o que é bom sinal. Mas nada desconfiada, continua a acreditar no processo de jogo, estão muito confiantes. A equipa está preparada para o jogo que é muito importante."

Jovialidade e falta de experiencia é fragilidade? "Em termos de experiência e maturidade nestes momentos estamos claramente abaixo do FC Porto,, mas pode-se compensar noutro lado, pode ajudar a ultrapassar noutros momentos. A equipa está pronta para este jogo. Preparámos o que tínhamos a preparar, finalizamos alguns aspetos e os jogadores estão confiantes."

Mais responsabilidade o passado na prova? "É mesmo isso. Estava no Braga e o título é do Braga, não meu. Agora estou no Sporting e queremos trazer novamente para cá, pois já temos algumas. Queremos melhorar, o ADN do Sporting passa por conquistar títulos. Muitos jogadores do Sporting ainda não ganharam títulos e temos de estar entusiasmados com isso."