Rúben Amorim e a estreia de João Goulart: "É um sinal para a nossa formação"

Declarações do treinador do Sporting, no final do encontro com Os Belenenses (0-4)

Jogo: "Marcámos cedo. Tivemos várias oportunidades para o segundo golo. Numa bola parada pode aparecer sempre um golo do adversário. Podíamos ter feito mais golos. Foi um bom jogo de Taça, com um grande ambiente

Goulart: "O Goulart é o exemplo para os miúdos da formação. Não era o central nos campeonatos de juniores. O que interessa é o presente. É um sinal para a nossa formação.

Vinagre: "O Vinagre precisa de jogar para tirar as sensações do jogo com o Ajax. Pecou aqui e ali. Foi agressivo a atacar o espaço. Acabou o jogo de rastos."

Adversário subido: "O Belenenses jogou subido. Se uma equipa está mais baixa, jogamos de uma forma; se o adversário está mais alto, jogamos de uma outra forma. Os jogadores têm de perceber onde está o espaço."