Rúben Amorim e a estratégia do Sporting: "É fazer o mesmo, sabendo que é perigoso..."

Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, esta sexta-feira, na conferência de antevisão à receção ao Moreirense, este sábado, a contar pela 9.ª jornada da Liga Bwin.

Maratona de jogos [cinco, entre 23 de outubro e 7 de novembro]: "Todas as partes são importantes. Não sabemos que jogo vai fazer falta no fim do campeonato. Apesar dos jogos seguidos, não temos viagens e isso ajuda. Vamos ter o estádio com gente e tudo isso é positivo. Vamos definir competições".

Equilíbrio: "Perdendo pontos no campeonato fica mais difícil. Temos Taça de Portugal, Taça da Liga, Liga dos Campeões... Temos essa vantagem de ter o nosso público. Todas as fases são importantes mas esta, que envolve vários jogos e competições, sobretudo".



Estratégia para a maratona: "Manter a mesma atitude. Quando perdemos e quando tivemos derrotas pesadas. É fazer o mesmo, sabendo que é perigoso. Alertámos os jogadores, estão todos confiantes e mostraram que querem ser opção. Estamos a recuperar vários jogadores. Temos muita coisa a melhorar, não foi um jogo perfeito. Estão todos preparados. Temos mais um jogo importante para mantermos a nossa caminhada."