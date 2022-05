Rúben Amorim e a época do Sporting: "Quando não se ganha um título sabe a pouco…"

Declarações de Rúben Amorim, treinador leonino, após o Sporting-Santa Clara (4-0), partida relativa à 34ª e última jornada da Liga Bwin

Vitória: "Entrámos bem, mas perdemos muitas bolas na construção, deixando o Santa Clara ter algumas oportunidades. É também um jogo com alguma descompressão, jogar pelo Sporting é sempre uma alegria, mas esta era uma partida complicada. Na segunda parte demos uma resposta muito boa, controlámos a segunda parte e não demos qualquer hipótese".

Época: "Eles [jogadores] fizeram uma época em que conseguiram bastantes pontos, estiveram em todas as decisões, passaram a fase de grupos da Liga dos Campeões, mas quando não se ganha um título sabe a pouco...".

Volume ofensivo da equipa nos últimos jogos: "Curioso ver a quantidade de golos que foram marcados sem uma referência ofensiva. São coisas boas que podemos ver na próxima época e mais uma opção para tentar enganar o adversário. Melhorámos muito no ataque posicional neste final de época. Agora, acho que sofremos mais golos do que merecíamos. No ano passado defendíamos bem, mas este ano deixámos os adversários criar menos oportunidades".