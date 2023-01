Declarações de Rúben Amorim na antevisão do Benfica-Sporting, partida da 16ª jornada da Liga Bwin, marcada para as 18 horas de domingo

Dois reforços para o Benfica, investimento de cerca de 20 milhões de euros: "Sabemos a realidade, essa diferença não é de agora, já é de alguns anos e esse é o problema, uma grande a diferença entre os clubes. Mas não nos podemos esconder atrás disso, temos de ver que pontos perdemos, onde os perdemos, de que maneira os perdemos. Podíamos estar noutra forma. Não há como esconder isso, são jogadores de capacidade diferente, vão mais anos à Liga dos Campeões, vendem melhor e nós estamos num processo muito atrás nesse aspeto. Todos sabemos qual o nosso desafio e realidade, não gosto de me esconder atrás disso, temos de trabalhar para dar a volta à situação."

Antes do dérbi, a derrota na Madeira: "Não diria que esfriou o dérbi de amanhã, mas sinto que a equipa acusou um pouco. Devíamos ter ganho o jogo. Se estragou o dérbi ou não, não sei como estão as reações. Para nós é um jogo importante, sabemos as diferença para os rivais, principalmente para a Champions League. Para nós é sempre um jogo quente, não esfriou nada. Estamos longe do Benfica, mas no meu pensamento podemos ganhar ao Benfica, este é o pensamento que temos de ter. Se olharmos ponto a ponto, podíamos ter ganho esses jogos. Somos capazes de vencer o Benfica".