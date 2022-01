Rúben Amorim e a derrota com o Braga: "O penálti mudou o jogo"

Declarações do treinador do Sporting, no final do encontro com o Braga (1-2)

Jogo: "O penálti mudou o jogo. Entrámos muito bem, dominámos. Houve ressaltos que permitiram as chegadas do Braga. Na segunda parte, depois do penálti, ficámos intranquilos. O Braga foi tendo uma ou outra ocasião. Há jogos assim. Aconteceu."

Derrota caseira: "Tem um peso normal. Obviamente que é uma derrota, tem sempre impacto. Esta equipa ainda não tinha passado por isso. Estamos a jogar muito melhor. Há que continuar a trabalhar."

Resultados: "Nós só queremos ganhar o próximo jogo, jogar melhor. Os resultados são consequência do nosso trabalho. Temos de ganhar."

Reação à derrota: "Depende da forma como se encara. Pode-se ganhar mais força, menos força. Eu por mim ganho mais força. Estou a começar a carreira."

Falhas defensivas: "O jogo com o Santa Clara foi diferente. Falhámos golo, tivemos falhas defensivas que não são normais. Não podemos ter essas falhas. Somos uma equipa grande. Melhores fases virão."

Mensagem aos adeptos: "Dizer o mesmo de sempre: a nossa equipa tem orgulho por representar este grande clube. Há que trabalhar e ganhar jogos."