Declarações do treinador do Sporting na antevisão ao jogo com o V. Guimarães.

Rúben Amorim reagiu com satisfação à decisão do Tribunal Arbitral do Desporto sobre o caso Palhinha. O treinador do Sporting, que falou na antevisão ao encontro com o V. Guimarães, garantiu que esteve sempre tranquilo.

"Sempre estive aliviado, porque sempre tentei saber se estava pronto a ir a jogo. Esta semana até foi bom pelo Matheus Nunes [está infetado com covid-19]... Ficaríamos sem dois jogadores. Pode ir a jogo e é muito importante para nós. É o que conta", afirmou o técnico aos jornalistas.

A partida com a formação minhota, da ronda 24, tem início marcado para as 20h30 de sábado.