Rúben Amorim e a confusão no final do FC Porto-Sporting: " Começou no início da semana"

Declarações de Rúben Amorim, à Sport TV, após o FC Porto-Sporting (2-2), partida da 22ª jornada da Liga Bwin

Cenas e confusão após o final do jogo: "Os nervos [estiveram] à flor da pele, por vezes um [jogador] vai para separar os [outros] jogadores, entra a confusão e acaba por acontecer [o que se viu]. Começou no início da semana. Os jogadores tem que viver os momentos e quem pode perder o discernimentosão eles, por vezes os treinadores, que estão sob enrome pressão. Já começou no início da semana, foi durante toda a semana assim e nós tivemos que aguentar"

Sempre assim: "Há algo que vai ser sempre assim: não interessa se é feio, se é confusão... se está lá [um dos nossos], temos que ir ajudar. Se houve investigação ao lance do Nuno Santos [na final da Taça da Liga], há que investigar agora, há gente que tem de ser castigada. Os jogadores perdem a cabeça, uma equipa com menos um [jogador], outra equipa a querer a vantagem. É um mau exemplo, não deve acontecer, queremos vender um bom produto, mas a culpa é de toda a gente. Toda a gente à volta que, desde o início da semana, começou com histórias. Na equipa do sporting, onde vai um, vão todos."