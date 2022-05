Rúben Amorim e a Champions assegurada: "Pode ajudar o treinador a fazer mais pressão..."

Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, após a vitória por 4-1 na receção ao Gil Vicente, em jogo da 32.ª jornada da Liga Bwin.

Análise ao jogo: "Tivemos várias oportunidades para fazer mais golos e devíamos ter feito mais. Fomos muito competentes em todos os aspetos, jogámos com alegria e dominámos o jogo. É pena o golo sofrido. Mas foi uma boa exibição, dá-mos sempre uma boa resposta quando é preciso. Os jogadores estão de parabéns."

Liga dos Campeões assegurada: "É muito importante. Permite que estejamos com os melhores clubes no próximo ano. Podemos ter grandes noites como com o Dortmund, noites difíceis como com o Ajax e o Manchester City. Mas vamos estar mais experientes. Além das condições financeiras para o clube, que pode ajudar a segurar jogadores e pode ajudar o treinador a fazer mais pressão junto da direção para formar o plantel."

Trio ofensivo [Sarabia, Pedro Gonçalves e Edwards] igual ao do último jogo: "O Paulinho tem vindo a jogar em esforço há muito tempo. Tentamos gerir da melhor forma e ele vai ter as férias para limpar [curar o problema físico]. Fizemos um excelente jogo com o Tondela, com o Boavista, e mantendo esta dinâmica tirámos algumas referências ofensivas ao adversário. É mais uma nuance que temos este ano, sabendo que o Pablo Sarabia é cada vez mais para jogar no meio. Já não tem a mesma explosão que tinha para jogar na linha e tem uma capacidade fantástica para ligar jogo no meio."

Tem pena de perder Sarabia no fim da época? "Sem dúvida. Como tenho pena de não ter contado com o Nuno Mendes. É o futebol, estarão cá outros e seguiremos o nosso projeto."