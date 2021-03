Treinador do Sporting, em conferência de Imprensa após o triunfo sobre o Vitória, recusou novamente em falar diretamente da candidatura ao título da Liga NOS e justificou o notável registo defensivo da equipa verde e branca no campeonato

Mais argumentos para o título: "Dá-nos argumentos para ir para o próximo jogo enquanto invictos, com a moral de uma vitória, nada mais do que isso. Não pensamos no título, pensamos no próximo jogo. Temos sempre a mesma força, mas quando se ganha o jogo anterior, estamos logo a preparar o próximo."

15.º jogo em 24 sem sofrer golos: "O segredo é serem muito solidários. Uma por outra vez temos um defeito a exercer pressão, lembro-me do Nuno Mendes ou do Porro que saltam quando não tem que saltar e ficam a meio do caminho, o que é perigoso. Mas vem o Feddal e ajuda, depois passa o Inácio e ajuda e vem o Neto e ajuda. A grande força do Sporting a defender é essa. A forma como o Paulinho entrou sem pensar nos golos a marcar, mas sim em segurar a bola para fazer ligações, diz muito. O Jovane também levou várias vezes a bola para a frente em três minutos."

Exibição de Gonçalo Inácio: "Fez um excelente jogo, tem uma capacidade muito boa a jogar. Jogou na posição do nosso capitão [Coates], que tem feito uma época incrível e que nos faz muita falta. Não teve problema nenhum e revela muita capacidade em entender o jogo à direita ou no meio da linha defensiva. Fez um jogo normal dentro da capacidade que ele tem."