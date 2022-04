Rúben Amorim e a ausência de Paulinho do onze: "Foi tudo junto, obviamente..."

Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, após o triunfo 3-1 em Tondela, em jogo da 29ª jornada da Liga Bwin.

Ausência de Paulinho foi gestão a pensar no clássico [estava em risco de cartão amarelo]? "Foi tudo junto, obviamente. Sabíamos que o Tondela ia apresentar uma linha de cinco defesas, três centrais muito fortes no jogo aéreo e tentámos tirar as referências completas ao Tondela, usar muito a mobilidade e não jogar com avançado fixo. Com amarelo era menos uma opção, ainda não sei quem vai jogar contra o Benfica, mas era menos uma opção. Foi tudo junto, trabalharam muito bem durante a semana. Edwards fez uma grande semana, o Pablo está num grande momento, manteve, e o Pote está a crescer. Tive de os meter, eles obrigaram-me a jogar de uma forma diferente. Foi tudo junto: a semana de treinos, pensar nesse jogo e sabendo as opções que poderíamos ter para o próximo, foi tudo junto."

Estratégia: "Agora é fácil dizer que [a ideia] foi de sucesso, mas era essa a ideia, retirar as referências ao Tondela. Queríamos jogadores fortes entre linhas, fortes a vir de trás, também atacam bem a área, acho surtiu efeito. Fizemos uma primeira parte muito completa. A segunda parte não foi tão boa, principalmente porque perdemos a bola onde não tinhas de perder. Quisemos chamar o Tondela, mesmo assim aguentou. Sem fazer uma pressão alta, nós entregámos a bola e tiveram algumas transições. Foi um jogo de sentido único, vencemos justamente. A ideia de retirar as referências ao adversário penso que funcionou."