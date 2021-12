Rúben Amorim e a adaptação de Sarabia: "É titular da seleção espanhola..."

Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, após o triunfo caseiro sobre o Boavista, por 2-0, em jogo da 14ª jornada da Liga Bwin.

Sarabia agora parece estar em pleno: "É normal, [Sporting e PSG] são equipas que jogam de uma forma completamente diferente, esta equipa corre muito. Os alas correm muito... O Sarabia veio com um estilo de jogo diferente, mudou claramente de estilo de equipa. Está a ambientar-se, foi humilde e integrou-se bem no grupo. Começa a fazer jogos completos e está a melhorar, é titular da seleção espanhola... Mas tem de continuar a trabalhar, porque ainda precisamos muito dele."

Assinaria já a renovação do empréstimo, se pudesse? "São matérias que não passam por mim, mas estamos muito contentes com ele. Temos provado dia a dia que estamos bem. Obviamente que estamos todos muito satisfeitos com o Pablo."