"Rúben Amorim diz sempre: 'Eu já fui jogador, sei o que vocês estão a pensar'"

Declarações de Matheus Reis, defesa do Sporting, em entrevista à Betano.

Como tem sido trabalhar com Rúben Amorim e quais pensas serem as suas principis qualidades? "São várias qualidades e tem sido muito bom. Desde que cheguei, tenho crescido e aprendido mesmo muito com ele. É um treinador espetacular com o grupo e com os jogadores, fala na cara tudo o que precisa de falar, não fica de "papinho" por trás, pois sabemos que há muitos treinadores assim. Não só ele, mas toda a equipa técnica é da mesma forma, é muito bom trabalhar com pessoas verdadeiras, que falam o que é verdadeiro e o que está bom e não está tão bom".

Amorim foi jogador até há pouco tempo. É bom ser treinado por alguém que sabe o que jogadores estão a sentir? "Com certeza, faz diferença total. Ele diz sempre 'eu já fui jogador, sei o que vocês estão a pensar'. Já trabalhei com um treinador que nunca tinha jogado à bola e é diferente o sentimento e como se veem alguns detalhes".

Em 2018 chegaste a Portugal para representar o Moreirense. Como foi a adaptação ao futebol português? "O começo foi bem difícil, fazia muito frio. Eu estava emprestado pelo Bahia e nesta cidade há muito, muito calor. Cheguei no início de janeiro e no norte de Portugal faz mais frio. O início foi muito difícil e no clube também foi difícil, pois não jogava muito. Mas sempre tive a mentalidade de acreditar em mim e continuar a trabalhar, sabendo que uma hora a oportunidade ia chegar. Evolui muito taticamente como lateral e isso cobra-se muito aqui na Europa. No Brasil, um lateral ataca mais do que defende, mas aqui na Europa aprendi a defender".

Tens algum ídolo, na vida e no futebol? "Na vida é o meu pai, por tudo o que já passou, por tudo o que batalhou pela minha família e por mim. O meu pai e a minha mãe são os meus heróis. No futebol, o meu ídolo sempre foi o Pelé, que faleceu recentemente, mas quem me levou a gostar de futebol foi o Ronaldinho Gaúcho".

Os adeptos costumam dizer que o Sporting é um clube diferente. Confirmas? O que distingue o Sporting dos outros clubes? "Sinto muito isso, é como uma família. O cuidado que têm connosco e a atenção dos adeptos quando nos encontram na rua, a admiração e o respeito que têm por nós. É um clube que cuida muito dos seus e isso motiva-nos a querer dar tudo pelo sucesso do clube. Estou muito feliz no Sporting e espero continuar muito tempo".