Rúben Amorim, treinador do Sporting

Declarações do treinador do Sporting após a derrota (1-2) frente ao FC Porto, para a ronda 20 do campeonato.

Análise: "São os detalhes. Temos perdido nos detalhes. Por vezes não fazemos golo quando temos de fazer. Depois, falta-nos maturidade competitiva em comparação com o FC Porto. Há ressaltos que dão para eles e que não dão para nós. Voltámos a perder e temos de pensar no próximo jogo."

Onze com surpresas: "Chermiti, pelo que tem feito, merecia continuar a jogar. Fatawu é explosivo e forte no 1x1. Queríamos que começasse na direita, mas passou para a esquerda por não termos o St. Juste. Procurámos ter velocidade e subir com ele."

Faltou chegar à baliza do FC Porto na segunda parte? "Vínhamos de um jogo parecido, em que não tínhamos marcado. Tudo fica difícil. O FC Porto é experiente, não nos deixou chegar à baliza, mas tentámos sempre muito. O FC Porto jogou em transição e com saídas de bola com o André Franco. Não estamos a conseguir definir bem e os detalhes marcam estes jogos."

Marcas para o futuro? "Foi um ano difícil, que não começou bem. Há muito para fazer. Queremos fazer uma melhor segunda volta. Isto não acaba aqui. Todos os clubes passam por maus momentos. Está a ser difícil levantar-nos. Há coisas boas e o treinador está cheio de força.

Esgaio entrou e saiu depois. Porquê? "Dei-lhe a explicação. Avisei-o que o iria tirar. Se já fizemos uma alteração temos de ser frios e é preciso ser corajoso e ver o que é melhor para a equipa. Era para arriscar. Dou a vida por eles. Sei que é um sacrifício tirá-lo, pedi-lhe desculpa, mas em primeiro está a equipa. É impossível ser justo com toda a gente."