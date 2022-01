Rúben Amorim divertido após o Benfica-Sporting: "Serei o Bobby Robson dele..."

Rúben Amorim, treinador do Sporting

Rúben Amorim, treinador do Sporting, após o triunfo por 2-1 sobre o Benfica e consequente conquista da Taça da Liga, falou em exclusivo à Sport TV sobre a equipa técnica que o acompanha, fazendo questão de os levar a estúdio, num momento bastante divertido.

Gonçalo Álvaro, preparador físico: "Gonçalo, ex-fisioterapeuta, depois juntou-se à equipa técnica, já estava, é uma pessoa muito importante para nós, já conhecia toda a gente, quando chegámos teve um papel muito importe, de explicar as características dos jogadores, não só fisicamente, mas especialmente a forma como encaravam a vida, o treino e isso foi muito bom, até porque fizemos uma escolha muito grande e ele foi muito importante."

Emanuel Ferro, adjunto: "O Emanuel já estava cá, é engraçado, quando falávamos das características da nossa equipa antes de nós chegarmos, dos jogadores, a forma como o Emanuel se resguardou e não falou nada para não melindrar o ex-treinador que estava, revela muito do caráter ele, é alguem que não esta aqui porque tem ligação ao Sporting. Um dia que sejamos despedidos, eu gostaria de contar com o Emanuel na mesma."

Adélio Cândido, adjunto: "O Adélio, que me acompanha desde o Casa Pia, costumo dizer que ele tem dez ideias, separamos as nove, mas ele tem uma de génio. É uma pessoa muito especial, muito positiva e que enquanto ele quiser estará sempre comigo."

Tiago Ferreira, treinador de guarda-redes: "Depois temos o Tiago, que já tinha experiência na taça da liga, em dérbis, e perdeu. É alguém muito importante para nós, não o conhecia pessoalmente, mas pelo que me lembro como jogador, foi logo uma pessoa que pedi para se juntar à equipa técnica."

Carlos Fernandes, adjunto principal: "Também anda comigo desde o início com o Adélio, não há problema nenhum [em dizer]: é o meu braço direito, é muito adulto, vai ser muito melhor treinador do que eu. Costumo dizer que eu serei o Bobby Robson dele, ele será o Mourinho, eu sou o Bobby Robson, o gajo divertido, ele será um grande talento mas tem tempo, temos um acordo de 15 anos."

Paulo Barreira: "Crescemos muito a entender a parte física com ele. Foi um grande upgrade na equipa túnica e hoje viu-se. A forma como conseguimos entender melhor o descanso, o treino, o ginásio... Crescemos muito com ele."

Jorge Vital, treinador do Sporting: "Depois temos o Vital, que para mim é o melhor treinador de guarda-redes do mundo, ele já tem problemas naquele joelho, mas enquanto ele quiser e andar... Costumo dizer que quando o Vital acabar eu acabo, portanto eu acho que vou acabar primeiro do que o Vital."

"Para além do gabinete de observação, são pessoas muito especiais para mim, passamos muito tempo juntos e também gosto de os trazer aqui para eles terem este reconhecimento e para eles perceberem que quando houver lenços brancos, os lenços brancos são direcionados a todos e para ficarem preocupados e alerta."

"Nós estamos bem no clube, não sabemos o dia de amanhã. O futebol muda muito e tivemos uma prova nesta fase, gostamos muito de estar no Sporting."