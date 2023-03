Treinador do Sporting prefere que a SAD leonina canalize o dinheiro para outra posição que não a baliza

A baliza do Sporting não deverá conhecer grandes alterações em 2023/24, ao contrário do que chegou a estar em cima da mesa. Sabe O JOGO que Rúben Amorim já fez saber que considera outras posições do plantel bem mais carentes de soluções, dispensando assim um novo guardião.