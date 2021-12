Rúben Amorim, treinador do Sporting

O emblema alemão não contactou diretamente o treinador ou o clube leonino, mas procurou informar-se da disponibilidade deste para trocar o clube de Alvalade por um novo desafio. Amorim tem outros planos

O trabalho que Rúben Amorim tem vindo a desenvolver no Sporting - e que já rendeu a conquista de três troféus, além do recente apuramento para os "oitavos" da Champions -, tem sido devidamente salientado em Portugal, mas também não tem passado despercebido no estrangeiro.