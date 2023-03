Rúben Amorim deu aula sobre formação na Academia

Ação de formação interna decorreu esta segunda-feira na Academia Cristiano Ronaldo

Rúben Amorim, treinador do Sporting, participou numa ação de formação interna do clube leonino sobre os "princípios de jogo no desenvolvimento individual do jogador de alto nível".

Numa ação destinada aos treinadores da formação e coordenadores, a "aula" de Rúben Amorim foi sobre "a formação no contexto do futebol profissional".

Veja as imagens da sessão.