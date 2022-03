Rúben Amorim destaca jovem avançado da formação: "Queremos apressá-lo..."

Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, em conferência de Imprensa de antevisão ao jogo com o Manchester City, em Inglaterra (quarta-feira, 20h00), a contar para a segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. De recordar que os "leões" perderam em Alvalade no primeiro jogo, 0-5.

Possibilidade real de os jovens jogadores chamados terem minutos: "Vão ter o tempo que o jogo ditar. Vamos apresentar a melhor equipa. O nosso projeto passa muito pela formação, mas há que entender os momentos em que vamos meter os jogadores ou não. Isso foi pensado. O Dário [Essugo] poderia ser uma opção para jogar de início, mas não vai jogar de início. Entendi que não deveria ser neste jogo [a jogar de início]. Vamos fazer a gestão, sabendo que temos uma responsabilidade, não interessa se a eliminatória esta fechada. É um jogo e temos de lutar pela vitória, é isso que vamos tentar fazer e portanto vamos escolher os melhores jogadores para este jogo."

Manchester City não joga com ponta de lança fixo. Dificuldade de preparar um jogo assim: "É uma grande equipa, jogando com ou sem avançado é sempre muito difícil. Muita capacidade técnica, um trabalho já de cinco anos, e nota-se em todos os movimentos, na adaptação que fazem a toda a hora. É completamente indiferente, não têm avançado mas aparecem com muitos jogadores. Vimos vários jogos, mesmo depois do nosso jogo em Alvalade, por exemplo com o Tottenham aqui, se calhar tiveram mais oportunidades na primeira parte do que tiveram em Alvalade e nós estávamos a perder 4-0 ao intervalo. É equipa que não precisa de alçado, joga bem de qualquer maneira. A dificuldade seria a mesma se eles escolhessem jogar com avançado. O que interessa é a equipa toda, a dinâmica e qualidade que têm e o tempo de trabalho. É completamente igual preparar uma equipa com avançado ou com falso avançado."

Renato Veiga e Rodrigo Ribeiro convocados: "Temos pouco médios centro e o Veiga foi chamado. E é muito por aí. Eles têm de perceber que têm sempre estas oportunidades e só o facto de estarem na convocatória, viverem este espaço, treinarem aqui, estarem com a equipa principal, ajuda-os a crescer. O Rodrigo é um miúdo com muito talento. Precisamos de avançados, acreditamos muito nele. Tem umas características de um tipo avançado que agradam bastante ao treinador. queremos apressar o Rodrigo, porque tem muita confiança da formação, da Academia, da direção e do treinador. Treinar connosco, sentir a exigência, estar na maior competição de clubes e apressar para que se possa envolver cada vez mais na equipa principal."