Rúben Amorim despede-se de Pablo Sarabia: "Vai daqui um melhor jogador"

Declarações de Rúben Amorim, treinador leonino, após o Sporting-Santa Clara (4-0), partida relativa à 34ª e última jornada da Liga Bwin

Sarabia: "Queria provar muito que é o jogador que mostrou e o facto de nós, com o negócio do Nuno Mendes, termos ido buscar alguém que não podíamos pagar o salário, juntou-se tudo. Ao início custou-lhe adaptar a uma coisa mais familiar, sem grande luxo no almoço na Academia, nos autocarros, mas vai daqui um melhor jogador. Tenho a certeza que vai sentir dificuldades em adaptar-se à menor exigência no treino. Agora nós também melhorámos muito enquanto clube, fomos muito falados em Espanha".