Amorim desenhou os planos da revolução: reforços em cinco posições para 2023/24

Treinador tem o planeamento avançado para 2023/24 e quer plantel mais curto e talentoso. Técnico considerou que o elenco desta temporada não tinha profundidade para os objetivos a que se propôs. Continuar no clube também depende de angariar reforços de peso para a equipa.

Rúben Amorim reuniu com a Direção do Sporting e traçou a temporada de 2023/24 reconhecendo erros de planeamento na época que está prestes a findar. A principal ilação é atacar o mercado com alvos bem definidos e contratar jogadores que acrescentem valor, o que o técnico leonino considera que não foi conseguido em 2022/23. O plano é adquirir para posições necessitadas e ter um núcleo duro com menos elementos, pois também estarão alguns atletas da formação no elevador, ora indo à equipa B, ora treinando com a equipa principal.

Rúben Amorim está ciente de que será praticamente impossível estar na Liga dos Campeões no próximo ano, dada a distância de sete pontos para o Braga com 15 para disputar, e que esse abalo nas contas do clube será incontornável. Porém, com os 45 milhões de euros que entrarão de Pedro Porro no próximo exercício e com a venda mais do que certa de um dos principais jogadores - Ugarte está à frente nesse capítulo, mas Gonçalo Inácio, Edwards e Pedro Gonçalves são também desejados por vários clubes ingleses -, o treinador quer ter substitutos à altura para as posições que forem mexidas e para entrar de caras na equipa principal. Para o ter sabe que haverá de prescindir de um plantel tão grande e polivalente e admitir perder jogadores que não foram figuras desde que chegaram. Essas vendas poderão ditar um encaixe de vários milhões de euros, que possam ser canalizados para outros investimentos.