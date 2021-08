Rúben Amorim descansado quanto a Paulinho: "Difícil é fazer o caminho que ele fez"

Paulinho, avançado do Sporting, sonha um dia seguir as pisadas de Rúben Amorim

Declarações de Rúben Amorim na conferência de imprensa de antevisão referente ao Famalicão-Sporting

Falta de golos de Paulinho: "Ele faz muito pela equipa. É o homem que baixa para criar superioridade e, quando atacamos pelas alas, não tem tempo de lá chegar à frente. Ele sabe disso. Tem de melhorar na finalização como todos têm de melhorar nos vários aspetos do jogo. Ele é muito adulto. Difícil é fazer o caminho que ele fez. Está preparado para tudo", assegurou.

Sporting vai deixar os uruguaios representarem a sua seleção nesta paragem? Acha positivo as federações intervirem nestes casos? "A primeira coisa que eles [Coates e Ugarte] têm de fazer é jogar bem com o Famalicão, senão não têm hipóteses de jogar contra o FC Porto, mesmo que estejam cá. O resto ultrapassa-me um pouco. É positivo, porque realmente os clubes ficam prejudicados. Enquanto treinador o meu papel e perguntar se vão estar disponíveis, para procurar soluções caso não estejam. Mais do que isso não sei dizer. Não sei o que um clube pode fazer para impedir isso. A preocupação agora é ganhar ao Famalicão e depois pensamos nisso. Caso não estejam disponiveis, jogarão outros e precisamos dessas oportunidades para ver outros jogadores", afirmou.

Não ter vencido o Famalicão desde que subiu à Liga Bwin funciona como pressão ou motivação? "Esta equipa vê tudo pelo lado positivo. É mais uma motivação e três pontos para nos mantermos onde estamos. Somar pontos para continuar a dinâmica que temos vindo a ter e tentar melhorar a nossa performance. Temos crescido como equipa e o objetivo passa por aí. Fizemos um grande jogo em Famalicão [na época passada], mas não tão bom em Alvalade. Fizemos um grande jogo em Famalicão e temos de jogar melhor este ano. Esse é o grande objetivo e é uma motivação extra, não é pressão", adiantou.

O que é melhor para Plata: ser emprestado a outra equipa para jogar com mais regularidade ou continuar no Sporting? "É um bocado esse pensamento que temos todos os dias. Queremos ficar com os nossos grandes jogadores e o Plata, que tem um grande talento, passa um bocado por aí. Há dias que digo que não deve sair e outros que tem de sair. Andamos sempre nessa dúvida. Ainda não sabemos o que vamos fazer. Logo se vê, o mercado ainda nao fechou. Pode ser que precise de um novo treinador para ter um estímulo diferente e voltar. Pode ser que o mercado feche e ele ganhe outro entusiasmo. Vamos ver", concluiu.