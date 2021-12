Rúben Amorim deixa garantia sobre Coates: "Se chegar aqui amanhã e disser que está pronto..."

Treinador do Sporting em conferência de Imprensa de antevisão à receção ao Boavista, agendada para sábado.

Daniel Bragança pode ser opção a titular? "Pode ser uma opção, não quer dizer que vá jogar, mas o Matheus [Nunes] também melhorou muito nessa função. É um jogador que estica o jogo mas que assiste muito bem, está muito menos precipitado quando entrega a bola, já consegue jogar longo, já está preparado para esse tipo de jogo. São duas opções que podem jogar, Dani também pode jogar a medio defensivo

Lesionados e Coates: "Lesionados continua Jovane, Rúben Vinagre, Palhinha. O Palhinha não quero estar aqui a dizer uma data, porque não quero que ele tenha pressa, hoje temos uma ideia, amanhã temos outra e não quero estar a falar em datas. O Paulinho está com covid-19. O Seba [Coates] pelo que me disseram amanhã pode ter alta. Se chegar aqui amanhã, tendo alta, e me disser que está pronto para jogar, também pode ser opção. Não temos muitas opções e o Seba é mais do que um jogador para nós. Será opção."

Onze: "Como aconteceu no jogo da Luz, o facto de numa ou noutra posição não se ter ideia de que jogador iria ocupar esse lugar pode criar dúvidas no adversário e é isso que nós queremos. Podemos jogar com falso nove, podemos jogar lá com o Tiago Tomás, podemos pôr o Pote no meio, Tabata no meio, Nuno Santos na lateral, portanto depende. Olhámos muito para as características do adversário, que central joga na direita, que central joga no meio. Isso foi importante na escolha dos jogadores. Vamos ver se funciona, mas já tenho o onze para amanhã e os jogadores também o sabem e estamos preparados."