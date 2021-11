Rúben Amorim deixa aviso: "Temos de melhorar o relvado, tem impacto no jogo"

Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, após a vitória por 2-1 sobre o Varzim, na quarta eliminatória da Taça de Portugal.

Estado do relvado preocupa? "Obviamente que preocupa. Sabendo que as pessoas responsáveis pelo relvado fazem o melhor que podem. Temos de melhorar o relvado, já o trocámos, estamos a tentar fazer de tudo. Tem impacto no jogo, em vários jogos estamos em superioridade e depois, num passe simples, a bola salta ou o jogador não consegue equilibrar-se... E também teve impacto na lesão do Jovane. Como pode vir a ter lesões em adversários. Vamos tentar melhorar."

Este jogo serve de aviso para o Dortmund? "Quando toda a gente falou maravilhas depois do jogo com o Besiktas, eu fui o primeiro a dizer que no campeonato as coisas eram diferentes. Tal como na Taça é diferente. Os jogadores sabem que tudo é difícil para eles. E a exigência destes jogadores [que hoje jogaram] é a mesma dos outros. Quem jogou foi a equipa do Sporting. Utilizei a equipa que tinha ao meu dispor e vou sempre usar os que estão melhores. Foram estes que fizeram um grande jogo-treino contra o Estoril, que treinaram muito bem. Na equipa estavam titulares e possíveis titulares. Vai sempre depende de quem estiver e de como treinarem."

Série de bons resultados: "Estamos numa série de vitórias seguidas, mas estamos sempre à espera da quebra. Não foi hoje. O Dortmund vai ser um jogo completamente diferente, como vai ser depois o Tondela. É assim que temos de levar as coias."