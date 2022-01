Rúben Amorim de volta ao banco e Leça tem um "grande desafio" pela frente: perceba porquê

O treinador dos leões está recuperado da covid-19 e vai estar no banco a orientar a equipa frente ao Leça, nos quartos de final da Taça

Rúben Amorim vai voltar ao banco do Sporting esta terça-feira frente ao Leça, nos quartos de final da Taça de Portugal. O treinador do Sporting testara positivo à covid-19, cumpriu o período de sete dias de isolamento e está de volta à atividade, no banco, depois de ter falhado o jogo contra o Santa Clara que o Sporting perdeu por 3-2, aliás, a única derrota do campeão nacional esta época na Liga Bwin.

Foi Carlos Fernandes, o adjunto, a dar a novidade ontem na conferência de imprensa de lançamento da partida contra o Leça, ele que já tinha dito que Amorim gostaria de ter dado a cara após a derrota nos Açores.

"O Rúben [Amorim] vai recuperar a tempo de estar no banco, é uma boa notícia. Era algo que queríamos e felizmente vai acontecer", disse o treinador.

Varreu todos os rivais de escalões inferiores

Boa disposição não falta a Luís Pinto, treinador do Leça, na abordagem do jogo de hoje contra os leões. Quando se pergunta o que mais pode preocupar o Sporting no confronto com a sua equipa, o técnico não pensa duas vezes: "Ir a penáltis, se forem a penáltis estão preocupados!", atira com ar descontraído.

Mas é preciso virar a página e olhar para o outro lado, pois Rúben Amorim nunca falhou contra equipas de escalões inferiores. Melhor, nem sequer necessitou de prolongamento para afastar adversários de outras divisões, quanto mais penáltis... Ora, resolver jogos nos penáltis, é algo que não faz parte da folha de registos do treinador sportinguista, nem mesmo quando orientava o Casa Pia, no Campeonato de Portugal. Luís Pinto pode encarar a situação de duas formas: uma má notícia ou um grande desafio... De certeza que o treinador do Leça prefere a segunda via.

Mas vamos aos números. Ainda no Casa Pia, frente ao Graciosa, na primeira eliminatória da Taça de Portugal venceu por 6-0. Já de leão ao peito, superiorizou-se a seis equipas de escalões inferiores, uma das quais o Casa Pia, seu antigo clube.