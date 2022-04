Rúben Amorim dá título como perdido para o FC Porto: "É duro"

Rúben Amorim, treinador do Sporting

Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, após a derrota caseira no dérbi com o Benfica, 0-2, em jogo da 30.ª jornada da Liga Bwin.

O que correu mal ao Sporting? "Praticamente tudo. Apesar de termos a iniciativa, foi um jogo desinspirado. Sofremos um golo onde a bola está claramente controlada. O Benfica jogou muito baixo, à espera do nosso erro. E faltou-nos inspiração, no último passe, no cruzamento, nas bolas paradas... Nesses momentos, quando não há inspiração, torna-se difícil. Mas houve transpiração, tentaram o máximo. É futebol. É duro, quando se perde a oportunidade, na minha opinião, de lutar por um título, mas há que levantar a cabeça porque agora temos a Taça de Portugal e esse é o nosso foco."

Título está perdido? "Sim, agora temos de ir à final da Taça de Portugal, fazer o máximo para isso, sabendo que vamos em desvantagem. É um momento duro para todos os sportinguistas. Temos a Taça de Portugal e de lutar pelo segundo lugar, porque não está fechado."

FC Porto será um campeão justo? "Quando for matematicamente... Todos os campeões costumam ser justos. Para mim, não ganhando, nada mais interessa. É seguir em frente, temos a Taça de Portugal.