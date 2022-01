Rúben Amorim dá garantia sobre Porro e aborda Palhinha: "Toda a gente vai saber"

Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, em exclusivo à Sport TV, em antevisão ao jogo frente ao Santa Clara, a contar para as meias-finais da Taça da Liga.

Pedro Porro: "Não vai jogar. Não está a 100 por cento e não estando a 100 por cento a escolha recai no [Ricardo] Esgaio e no [Gonçalo] Esteves. Temos ainda outras soluções se quisermos ser ainda mais ofensivos. Vamos apresentar uma equipa muito forte."

Palhinha até ao final da época? "O Palhinha vai a jogo. Em relação ao mercado, não sabemos. Faltam sete dias. É um espaço curto, toda a gente vai saber o que vai acontecer, não vale a pena pensar nisso. O Palhinha está [pronto] para jogo e está muito bem. Confio que posso ficar com o Palhinha, mas o futebol tem coisas que não controlamos, sabemos que a situação do clube e do país não mudou assim tanto. Conto com o Palhinha e espero que ele continue."

30 milhões seria um bom valor por Palhinha? "Isso já não é comigo, olho mais para a parte técnico-tática. O Palhinha faz-nos muita falta, mas tudo o que acontecer iremos resolver na parte desportiva."