Rúben Amorim dá exemplo para falar de Fatawu: "O que interessa jogar a Youth League?"

Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, na antevisão ao duelo com o Boavista (domingo, 20h30, em Alvalade), referente à 24.ª jornada da Liga Bwin.

O que espera do Boavista: "Acima de tudo [espero] como é a equipa do Boavista, ao espírito do clube junta-se o espírito do treinador. Uma equipa muito competitiva. É difícil utilizar o último jogo com o Boavista, porque jogavam com uma linha de cinco na altura, mudaram a partir da 13.ª jornada, para 4x3x3, tivemos de mostrar aios jogadores, porque de certeza que eles não viram o Boavista a jogar em 4x3x3. Relembrámos isso, com pouco tempo para preparar, mas com os nossos aspetos táticos não mudamos muito. Estamos à espera de um Boavista sem qualquer tipo de pressão, com bons resultados, com um avançado que tem vindo a fazer golos, com jogadores fortes nos corredores. Gorré, Agra, jogadores com talento. Depois já sabemos que eles vão esperar um bocadinho pela nossa equipa e sair em transição. Relembrar o que aconteceu no Bessa. Voltámos a ter muitas oportunidades e sofremos dois golos. Um deles um grande golo, uma transição do Gorré, lembro-me que ele foi muito importante nesse jogo para o Boavista, e depois um penálti que fizemos no fim do jogo e não conseguimos dar a volta. Também relembrar os jogadores que se ganharmos este jogo fazemos mais oito pontos do que fizemos na primeira volta. Foram oito pontos neste curto espaço de tempo. Ainda estamos no início da segunda volta. Falhámos em alguns momentos e podíamos ter mais oito pontos na tabela."

Fatawu jogou frente ao Arsenal e não joga mais na Youth League: "Eu tinha de pôr um jogador, foi muito claro, era o Fatawu que ia para jogo, não pensei. Eu sabia a regra, obviamente, porque nós fazemos o planeamento para a Youth League, já sabíamos isso. Na minha cabeça, a formação não está lá para ganhar a Youth League. Têm a obrigação de lutar pela Youth League, mas a ideia da formação é meter jogadores na equipa A. O Fatawu jogou muito bem na Youth League, teve a oportunidade na equipa A. Não pode ir à Youth League? Joga o Duda, o Afonso Moreira, outros jogadores. A formação é para formar jogadores para a equipa principal. Quem ganhou a Youth League em Portugal. Benfica e FC Porto. Quantos jogadores tiraram de lá? Esse é o grande objetivo dos clubes. É muito bom para a formação, as pessoas olham muito para os resultados. Eu, como treinador: quantos jogadores o Sporting meteu na equipa principal, vendeu por quanto, ficaram quantos anos? O Inácio, o jogador que é... Nunca jogou a Youth League. O que interessa jogar a Youth League? Esse é o meu pensamento. A formação não está lá para ganhar a Youth League. Está lá para lutar pelos títulos. A formação já ganhou quando o Fatawu em vez de jogar a Youth League jogou com o Arsenal. Para mim isso é muito claro."