Rúben Amorim dá conta de duas ausências para a receção do Sporting ao Boavista

Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, na antevisão ao duelo com o Boavista (domingo, 20h30, em Alvalade), referente à 24.ª jornada da Liga Bwin.

Boavista: "Olhámos para o que aconteceu na primeira volta, em que tivemos uma sequência parecida com esta, com vitórias na Liga dos Campeões, embora desta vez não ganhámos o jogo, e não conseguimos fazer o nosso trabalho quando a nossa responsabilidade é mais alta, digamos assim. No nosso campeonato temos uma responsabilidade diferente e foi o que nós transmitirmos, com muita informação tática sobre o Boavista. O sistema, 4x3x3, uma equipa tranquila na tabela, com boa dinâmica de jogo, foi isso que transmitimos. O perigo do jogo, a importância do jogo, a responsabilidade que temos e que temos de vencer o jogo, basicamente é isso."

Ausências: "O Héctor [Bellerín] continua de fora, não está apto para este jogo. Dizer também que o Adán não está apto para este jogo, tem uma lesão e não sabemos que está para quinta-feira, mas para este está completamente fora do jogo. Penso que é isso."